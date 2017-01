Am Dienstag fiel der Euro auf ein 14-Jahrestief - doch am Donnerstag machte er wieder Boden gut. Der Dollar geriet hingegen unter Druck. Grund dafür sind besonders die chinesischen Maßnahmen gegen Kapitalflucht.

Der Euro hat am Donnerstag spürbar zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 US-Dollar und damit etwa einen Cent mehr als am Vorabend. Der amerikanische ...

