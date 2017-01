NEU DELHI (IT-Times) - Apple könnte damit schon Ende 2017 mit der iPhone-Produktion in Indien beginnen. Hintergrund sind Berichte, wonach der Apple-Zulieferer Wistron eine iPhone-Produktionslinie in Bangalore vorbereiten soll. Dies berichtet der Branchendienst Ubergizmo. Eine iPhone-Produktion in Indien...

