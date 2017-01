Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat sich offen für die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zur Verbesserung der inneren Sicherheit gezeigt. Wenn de Maiziere bei Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz für mehr Effektivität sorgen wolle, werde es "an den Grünen nicht scheitern", sagte Özdemir im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Probleme beim Verfassungsschutz würden allerdings nicht allein dadurch gelöst, dass man Landesämter schließe. Auch inhaltlich müsse sich etwas ändern, forderte der Grünen-Chef.

Nach seinem Eindruck solle aber mit den neuen Vorschlägen von Versäumnissen abgelenkt werden, sagte Özdemir. Jedoch gehe es zunächst darum, die offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Berlin zu klären. Mit den von de Maiziere vorgeschlagenen Ausreisezentren werde nicht das Problem gelöst, dass Länder wie Tunesien oder Marokko ihre Landsleute nicht zurücknähmen, sagte der Grünen-Chef zudem und forderte eine intensivere Zusammenarbeit mit den Staaten.

In der Großen Koalition kommt es zunehmend zum Streit um die Vorschläge de Maizieres, der deutlich mehr Befugnisse für den Bund verlangt hat. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen Sprecher erklären ließ, sie unterstütze "grundsätzlich" die Vorschläge ihres Innenministers, wies CSU-Chef Horst Seehofer de Maizieres Vorhaben schroff zurück, den Verfassungsschutz komplett unter die Verwaltung des Bundes stellen und die entsprechenden Länderbehörden abzuschaffen.

Der Innenminister hatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung "Neuordnungen" der Sicherheitsstrukturen in Deutschland gefordert. Um Deutschland angesichts der aktuellen Herausforderungen "krisenfest" zu machen, soll der Bund nach seinen Vorstellungen eine Steuerungskompetenz "über alle Sicherheitsbehörden" erhalten. Die Umsetzung der Vorschläge soll laut einem Sprecher de Maizieres nun "zügig angegangen" werden. Möglichst viele von ihnen sollen nach den Vorstellungen des Innenministers schon in dieser Legislaturperiode beschlossen werden.

January 05, 2017

