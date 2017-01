Metro handelt. Charttechnisch scheint die Konsolidierung beendet. Nun kann es nach oben gehen. Mit einem Mini Future Long auf die Aktie von Metro kann sich bei steigenden Kursen schon auf kurze Sicht eine Trend-Chance von 115 Prozent ergeben. Im Update: Deutsche Telekom, Deutsche Post.

Metro ist ein Groß- und Einzelhandelskonzern mit den Marken Metro, Media-Markt und Saturn, beide führend im Bereich der Elektronik-Fachmärkte, Redcoon und Real. Mit rund 220.000 Mitarbeitern ist der Konzern mit Sitz in Düsseldorf in 33 Ländern aktiv. Zwei Analysten äußerten sich zuletzt positiv zur Aktie von Metro. Warburg Research zeigte sich angesichts der Strategie und Ziele des Handelskonzerns überzeugt, ordnete die Aktie unter Kaufen ein und hob das Kursziel auf 36 Euro an. Die britische Barclays erwartet von Metro indes einen guten Start ins neue Geschäftsjahr und hob ebenfalls mit einer Einstufung auf Overweight sein Kursziel auf 36 Euro an. In seiner neuen Schätzung, so schrieb der zuständige Analyst, seien nun auch das besser als erwartet ausgefallene Schlussquartal und die mittelfristigen Finanzziele, die der Konzern auf dem Kapitalmarkttag im Dezember mitgeteilt hatte, berücksichtigt worden.

Metro (Tageschart in Euro)

Charttechnisch lässt sich zwar übergeordnet eine ansteigende Tendenz feststellen, jedoch erst im Dezember gewann die Metro-Aktie an Fahrt. Dabei überwanden die Notierungen eine fallende Gerade früherer Hochs, die im Jahresverlauf als Widerstand im Weg gestanden hatte. Durch den Anstieg auf der Zielgeraden beendete die Aktie das vergangene Jahr mit einem Plus von rund sieben Prozent, nachdem sie ebenfalls auf den letzten Metern ein neues Jahreshoch bei 31,93 Euro erreicht hatte. Danach gingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...