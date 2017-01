Kupfer war in den vergangenen Jahren nicht gerade der Lieblingsrohstoff der Anleger. Insbesondere die vergleichsweise schwache Konjunktur in China hat den Kupferpreis deutlich unter Druck gesetzt, sodass der Kurs lange Zeit in einem Bereich zwischen 4500 - 5000 USD/t lag. Nachdem es Ende des letzten Jahres einige positive Konjunktursignale gab, und getrieben von der Aussicht auf ein großes Infrastrukturprogramm in den USA, kletterte der Kupferkurs dann auf fast 6000 USD/t. Wie geht es nun in 2017 mit dem Kupferpreis weiter? Ich will Ihnen eine seriöse Antwort geben, die Ihnen aber vermutlich nicht viel helfen wird. Man weiß es schlichtweg nicht. Zu viele Faktoren und Störgrößen sind hier vorhanden, um eine seriöse Prognose für den Kupferpreis abzugeben. Auch die Schätzungen führender Analysten gehen hier relativ weit auseinander. Die positivste Prognose stammt ausgerechnet von den Analysten von Goldman Sachs, die in der Vergangenheit besonders skeptisch bezüglich Kupfer gewesen sind. Goldman Sachs erwartet einen Anstieg des Kupferpreises in den nächsten 12 Monaten auf 6100 USD/t, getrieben von einer wieder erstarkenden Wirtschaft in China, Indien und anderen Teilen Südostasiens und dem bereits erwähnten 500 Mrd. USD...

