conwert Immobilien Invest SE: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Wien (pta003/05.01.2017/09:18) - conwert Immobilien Invest SE Wien, FN 212163 f (die "Gesellschaft") EINLADUNG zu der am Freitag, 27. Januar 2017 um 11:00 Uhr, Wiener Zeit, im Studio 44, Rennweg 44, 1038 Wien, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der conwert Immobilien Invest SE mit folgender Tagesordnung: 1. Änderung der Satzung in §§ 6 Abs 2, 7 Abs 1 sowie 10 Abs 3 2. Wahlen in den...

