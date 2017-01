Seit einigen Monaten befindet sich die Solarworld AG in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Dumpingpreise aus China machen auf operativer Ebene Schwierigkeiten. Vor allem aber wegen des Rechtsstreits mit mit Hemlock droht die Insolvenz. Das Bonner Unternehmen wurde Mitte des Jahres von einem US-Gericht zur Zahlung einer Schadensersatzforderung an Hemlock in Höhe von etwa 800 Millionen US-Dollar verurteilt. Derweil läuft die Restrukturierung. Etwa 470 Beschäftigten soll gekündigt worden sein. Der Grund für den starken Kursausschlag heute und gestern kann das allerdings nicht sein.

