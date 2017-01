CUPERTINO (IT-Times) - Schon am Vortag wurde berichtet, dass sich Qualcomm und Apple am 100 Mrd. US-Dollar schweren Techfonds von SoftBank beteiligen werden. Nun hat Apple das Vorhaben offiziell bestätigt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird Apple 1,0 Mrd. US-Dollar in den neuen Techfond...

Den vollständigen Artikel lesen ...