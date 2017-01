Das Auto soll im Jahr 2020 auf die Straße kommen, gab die Volkswagen-Tochter am Mittwoch anlässlich der CES in Las Vegas bekannt. Auf der CES stellen derzeit die Autobauer den neuesten Stand der sich rasch entwickelnden Technologie vor. Automotive-Neuerungen in Las Vegas CES 2017: Neuer Level der Mo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...