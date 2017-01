Frankfurt - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer ist zurzeit vor allem in die USA oder auf die Twitter-Nachrichtenanzeige gerichtet, denn der kommende Präsident Donald Trump macht weiterhin protektionistische Stimmung, berichten die Analysten der Helaba.Sollte diese tatsächlich Einzug halten in die (Wirtschafts-)politik des Landes, könnten negative Auswirkungen auf die weltweite Konjunkturdynamik nicht ausgeschlossen werden. Zunächst einmal scheine es aber, als sei die USA in einer robusten Verfassung. Stimmungsindikatoren hätten sich zuletzt verbessert. So habe der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes unerwartet deutlich zugelegt und dessen Pendant im Servicesektor werde heute ebenfalls robust erwartet, wenngleich gegenüber dem hohen Novemberwert ein Rückgang nicht auszuschließen sei. Regionale Servicebefragungen hingegen sind nochmals gestiegen, sodass die Analysten der Helaba kein Enttäuschungspotenzial ausmachen.

