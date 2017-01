Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 64,50 auf 73,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry sieht die zivile Luftfahrtbranche in einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie nun positiver. Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran werde im laufenden Jahr zudem über die Veräußerung von Aktivitäten im Sicherheitsbereich drei Milliarden Euro in bar einnehmen und könnte einen Großteil davon an die Aktionäre ausschütten. Allerdings müsse ein Gemeinschaftsunternehmen von Safran und General Electric die Produktion zweier Triebwerke für Boeing und Airbus anfahren beziehungsweise deutlich steigern./gl/la

