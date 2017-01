Zürich - Die Schweizer Finanzbranche wird von einem fundamentalen Strukturwandel erfasst: 87 Prozent der in einer Studie von EY befragten Banken in der Schweiz erwarten umwälzende Veränderungen in der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig sind die Margen im traditionellen Bankgeschäft unter Druck, die sinkende Profitabilität wird zu einem grundlegenden Problem. 92 Prozent der 120 Institute, die für das EY Bankenbarometer 2017 befragt worden sind, rechnen mit weiter sinkenden Renditen. Auf diese Herausforderungen reagieren die Banken bislang mit herkömmlichen Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Eine Priorisierung der Neuausrichtung ihrer Strategie, Geschäftsmodelle und Prozesse auf Basis der sich verändernden Kundenbedürfnisse ist noch nicht gegeben.

Trotz Strukturwandel und Profitabilitätsproblemen beurteilt der Grossteil der Schweizer Banken die Geschäftsentwicklung weiterhin positiv. 80 Prozent (im Vorjahr 81 Prozent) haben in den letzten zwölf Monaten gemäss eigenen Angaben gute operative Ergebnisse erzielt, 68 Prozent (im Vorjahr 75 Prozent) rechnen im laufenden Jahr weiterhin mit guten Resultaten. «Das überwiegend positive Urteil der Schweizer Banken überrascht, ist die Branche doch mit vielfältigen, teilweise fundamentalen Herausforderungen konfrontiert», sagt Patrick Schwaller, Managing Partner Assurance, Financial Services, bei EY Schweiz. «Bis jetzt zeigen die Banken eine relativ hohe Widerstandsfähigkeit. Dennoch ist ein beunruhigender Gegentrend zu erkennen: Ein Drittel der befragten Banken schätzt den künftigen Geschäftsverlauf zunehmend negativ ein, einige rechnen mit markanten Einbussen.»

Weitreichende Konsequenzen der Negativzinsen

Die Negativzinsen setzen den Banken zu: 95 Prozent beobachten im anhaltenden Tiefzinsumfeld gravierende Konsequenzen. Die Profitabilität wird geschmälert, es kommt zu langfristigen Problemen bei den Vorsorgesystemen und zu einem steigenden Risiko der Blasenbildung bei mehreren Anlageklassen. «Zu beachten ist, dass Negativzinsen nicht nur die Ertragschancen schmälern, sondern auch den Steuerungsimpuls für den Produktionsfaktor Kapital verzerren. Dies kann zu Fehlallokationen von Kapital und Liquidität führen - mit heute noch nicht absehbaren langfristigen Folgen», warnt Olaf Toepfer, Leiter Banking bei EY Schweiz.

35 Prozent (im Vorjahr 30 Prozent) der Schweizer Banken planen die Einführung von Negativzinsen im Privatkundengeschäft, dies aber nur ab einem bestimmten Guthaben, oder falls die Nationalbank die Zinsen weiter senken sollte. Bei den Kantonalbanken erwägen bereits 60 Prozent (im Vorjahr 20 Prozent) einen solchen Schritt. «Bis heute haben erst wenige Banken in der Schweiz Negativzinsen im Privatkundengeschäft eingeführt. Ein Grund für die Zurückhaltung ist die Befürchtung, die Kunden mit Negativzinsen zum Abzug ihrer Gelder zu bewegen. Der Gesinnungswandel der Kantonalbanken zeigt jedoch, dass die Bereitschaft vieler Institute schwindet, die durch die Negativzinsen verursachten Mehrkosten alleine zu tragen», sagt Schwaller.

Gesamtes Potenzial der Digitalisierung noch nicht erkannt

Die Digitalisierung treibt den Strukturwandel voran. Bis heute erkennt jedoch nur eine Minderheit der Schweizer Banken das gesamte Potenzial der Digitalisierung. 64 Prozent (im Vorjahr 67 Prozent) sind der Meinung, dass ihr Geschäft im Kern bestehen bleibt und die Digitalisierung in erster Linie einen zusätzlichen Vertriebskanal darstellt. «Wir sehen heute nur die Spitze des Eisbergs: Die Digitalisierung wird fundamentale Auswirkungen auf Strategien, Geschäftsmodelle ...

