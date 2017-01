Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet, vermochte diese aber in der ersten halben Stunde abzuschütteln und notiert nun in etwa auf dem Stand vom Vorabend. Der Leitindex SMI legt somit am dritten Börsentag des Jahres einen Marschhalt ein, nachdem es an den ersten beiden klar aufwärts gegangen war. Die Vorgaben aus New York waren zwar leicht positiv, dem US-Leitindex Dow Jones Industrial gelang jedoch der erstmalige Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 20'000 Punkten abermals nicht. In Asien war die Entwicklung uneinheitlich.

Die Aktienmärkte zeigen sich weltweit relativ unbeeindruckt vom Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung, das am Vorabend veröffentlicht wurde. Es sei etwas weniger "falkenhaft" ausgefallen, als es der Markt nach dem Zinsschritt Mitte Dezember angenommen habe, hiess es in ersten Kommentaren. Die im Protokoll festgehaltene Sorge über einen zu starken Dollar führte jedoch am Devisenmarkt zu einer Abschwächung der US-Währung. Von den Unternehmen liegen am Berichtstag nur wenige Nachrichten vor.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,09% im Plus bei 8'361,97 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt hingegen um 0,04% auf 1'322,95 Zähler nach, während ...

