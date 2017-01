Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 52 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Unter den europäischen Bank-Aktien hätten die der französischen Institute angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen zuletzt mit am besten abgeschnitten, dabei profitierten sie davon in den nächsten zwei Jahren am wenigsten, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Quoiret wird nun für die französischen Kredithäuser vorsichtiger./ajx/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2017-01-05/10:35

ISIN: FR0000131104