Im Dezember 2016 steigen die Angebotsmieten in der Schweiz um 0.09

Prozent. Der Index Schweiz steht bei 114 Punkten. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat steigen die Mieten um 0.09 Prozent. Im Kanton Zürich

steigen die Angebotsmieten um 0.17 Prozent.



Veränderung in den Kantonen



In den Kantonen Solothurn und St. Gallen bleiben die Mieten

unverändert auf dem Indexstand von 110.4 und 112.4 Punkten des

Vormonats.



In den Kantonen Zürich (0.17 Prozent), Bern (0.18 Prozent), Luzern

(0.09 Prozent), Basel (0.54 Prozent), Genf und Waadt (0.17 Prozent)

und Aargau (0.18 Prozent) steigen die Angebotsmieten im Dezember

2016.



Einzig die Kantone Thurgau (-0.44 Prozent) und Tessin (-0.46

Prozent) verzeichnen einen Rückgang der Mieten.



