Wien - Die aus unserer Sicht bemerkenswerteste Emission kam gestern von der italienischen Intesa Sanpaolo, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese habe eine AT1-Anleihe (exp. Ba3/B+/BB-; NC10) mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (Bücher mehr als EUR 5,5 Mrd.) bei einem Kupon von 7,75% platziert. Die Emittenten am Covered Bond-Markt scheinen derzeit das positive Investorensentiment vollends auszunützen, so die Analysten der RBI. Abermals seien über EUR 4 Mrd. an EUR denominierten Benchmarks platziert worden. Insbesondere die Emission der ABN Amro habe neue Maßstäbe gesetzt. Sowohl was das Volumen anbelange (EUR 2,25 Mrd. Tranche A: EUR 2 Mrd.; Tranche B: EUR 250 Mio.) als auch was die Laufzeit anbelange (A: 15 Jahre; B: 20 Jahre). Der Risikoaufschlag für die 15-jährige Emission habe bei MS +15 BP gelegen, jener der 20-jährigen bei MS+20 BP.

Den vollständigen Artikel lesen ...