Linz - Sowohl die robusten Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungssektors, als auch die leicht über den Erwartungen liegenden Inflationsraten in der Eurozone gaben dem Euro im gestrigen Handelsverlauf Rückenwind, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

