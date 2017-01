Der Exportweltmeister schätzt seine Benachteiligungen im Handel auf ein Rekordniveau. Die Zollsätze und Handelsmaßnahmen seien deutlich zu hoch. Besonders eine Branche sehen die Chinesen von Strafmaßnahmen betroffen.

Exportweltmeister China sieht sich im internationalen Handel stärker benachteiligt denn je. 2016 sei hier eine Rekordzahl an Maßnahmen gegen die Volksrepublik verhängt worden, erklärte das Handelsministerium am Donnerstag in Peking. "Handelsstreitigkeiten werden zunehmend politisiert", klagte Sprecher Sun Jiwen. ...

