Hamburg (ots) - Die DEB Deutsche Energie Beratung GmbH aus Hamburg, Spezialist für Photovoltaikanlagen der 3. Generation, steigert den Auftragsbestand um 260 % binnen eines Jahres auf ca. 11 Millionen Euro. Die Zahlen spiegeln die sehr erfreuliche Entwicklung im operativen Geschäft wider, obwohl der Gesamtmarkt eher mäßige Zuwachsraten verzeichnet. "Die Deutsche Energie Beratung GmbH hat das Ergebnis des Jahres 2015 in einem schnelllebigen Marktumfeld nicht nur bestätigen, sondern deutlich übertreffen können. Ziel ist es nach wie vor, uns als treibende Kraft auf dem Weg zur Dezentralisierung der Energieversorgung zu etablieren", resümiert Ove Burmeister, Geschäftsführer von DEB Deutsche Energie Beratung den Jahresabschluss.



Vor dem Hintergrund der Energiewende mit der sich Deutschland verpflichtet hat, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2050 auf mindestens 80 % zu erhöhen, stehen die Vorzeichen für Photovoltaik-Anleger denkbar günstig.



Das DEB-Erfolgsmodell kombiniert ökologische Nachhaltigkeit mit kontinuierlicher Rendite. Käufer erwerben eine Photovoltaikanlage (Direkteigentum, keine mittelbare Beteiligung, mit Grundbucheintrag) auf langfristig gepachteten Großdächern. Derzeit errichtet DEB sieben Photovoltaikanlagen auf Dächern im gesamten Bundesgebiet und weitere 4 Anlagen befinden sich in der Projektierungsphase. Käufer sind ausschließlich Privatpersonen.



DEB-Geschäftsführer Ove Burmeister prognostiziert 100% Auftragswachstum für 2017



"Auftragsbestand und Gesamtsituation des Unternehmens lassen auch für 2017 eine weitere Steigerung von 100% als realistisch erscheinen. Die Risiken der Kernenergie und die Umweltschädlichkeit bei der Verbrennung fossiler Energieträger stellt wohl kaum noch jemand ernsthaft in Frage. Als letztes Argument für Kohle, Gas und Kernenergie werden meist die angeblich niedrigen Produktionskosten genannt. Aber das ist nicht mehr korrekt. Im Gegenteil: Bei einer Vollkostenbetrachtung, also auch unter Einbeziehung z.B. der Endlagerung von Brennstäben, sind Solar- und Windenergie mittlerweile sogar billiger als die Fossilen. Die Sonne liefert eben zuverlässig und schickt keine Rechnung. Wir haben ein Modell konzipiert, das einerseits die Kernanliegen des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) erfüllt und andererseits auch Privatpersonen an den Vorteilen der Photovoltaikentwicklung teilhaben lässt. Wir sozialisieren sozusagen den Markt der Erneuerbaren", kommentiert Ove Burmeister.



Das EEG wurde 2000 verabschiedet und die darin verankerten "Geschenke" haben zu der rasanten Erfolgsgeschichte dieser Technologie in Deutschland beigetragen. Die aktuelle EEG-Novelle 2017 sieht sogar erstmalig seit Einführung eine leichte Anhebung der Einspeisevergütung vor. Der Wert einer PV-Anlage bemisst sich überwiegend an seinem Ertragswert. Der Ertrag hängt wesentlich von der Entwicklung des Strompreises ab.



Pressekontakt: Deutsche Energie Beratung GmbH Ove Burmeister 040-60003336 Burmeister@deb24.com Pappelallee 28 22089 Hamburg