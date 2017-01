In den vergangenen Wochen konnte der deutsche Autobauer Volkswagen bezüglich der falschen Diesel-Abgaswerte Einigungen mit Klägergruppen in den USA melden, was an der Börse gut ankam. Doch zeigen neueste Meldungen, dass VW hier noch längst nicht vom Haken gelassen wird. Dabei geht es aktuell um Klagen von US-Investoren. Es handelt sich vor allem um amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...