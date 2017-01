Liebe Trader,

schon längerfristig tendiert die Aktie der Lufthansa AG in einer äußerst volatilen Handelsspanne zwischen 8,00 und grob 20,29 Euro seitwärts, innerhalb derer sich die Trendverläufe häufig ändern. Als der Wert zuletzt Anfang Oktober 2016 auf ein Verlaufstief um 9,10 Euro nachgab, drehte der Trendverlauf unverhofft und erlaubte es den Kursnotierungen bis Mitte November an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis anzusteigen. Dort verharrt die Aktie nun seit einigen Wochen in einer ausgeprägten Seitwärtsphase, die sich zunehmend als bullischer Keil herauskristallisiert und dadurch die vorangegangene Aufwärtsbewegung bei regelkonformer Auflösung fortgesetzt werden sollte. Hierbei besitzt das Papier der Kranichairline noch deutliches Aufwärtspotential, bis die Kursnotierungen an wirkliche signifikante Widerstände treffen und ermöglicht es Anlegern daher an einer potentiellen Rally in den kommen Wochen teilzunehmen.

Long-Chance:

Solange sich aber die Kursnotierungen der Lufthansa-Aktie innerhalb des bullischen Keils aufhalten, ist zunächst von einer Fortsetzung der bisherigen Seitwärtsbewegung auszugehen. Allerdings signalisiert das erneute ansteuern der oberen Begrenzung einen möglichen Ausbruchsversuch, der bestens für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann. Sollte also der Basiswert mindestens über die Kursmarke von 13,00 Euro per Tageschlusskurs ansteigen, könnte es rasch in Richtung 13,80 Euro, sowie darüber an die übergeordnete Begrenzung um 15,00 Euro aufwärts gehen. Dennoch sollte eine Verlustbegrenzung zunächst nicht höher als die runde Marke von 12,00 Euro angesetzt werden, was etwas unter den jüngsten Tiefs liegt. Bei einer unerwarteten Auflösung zur Unterseite und damit einhergehenden Bruch der Kursmarke von grob 11,70 Euro, droht der Lufthansa-Aktie hingegen ein Pullback bis in den Bereich von rund 11,00 Euro. Möglicherweise wird im Zuge dessen sogar noch die Kurslücke aus Oktober vergangenen Jahres geschlossen, ehe Käufer wieder eingreifen und die Aktie stabilisieren.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 13,05 Euro

Kursziel: 13,80 / 15,00 Euro

Stopp: < 12,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,05 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,57 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

