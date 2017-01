Auf der Nachrichtenseite tat sich bei Medigene im neuen Jahr bislang nichts, beim Kurs hingegen umso mehr. Die Aktie hat nach einem starken Dezember auch den Januar mit großer Dynamik begonnen. Der Wiederaufstieg in den TecDAX am 19. Dezember hat dem Kurs gut getan. Und das Kursverhalten ist bislang vorbildlich bullish, vor allem der Start in den Januar ist bisher sehr überzeugend, denn:

Wenn eine Aktie binnen zwei Handelstagen um in der Spitze 18 Prozent zulegt, wie Medigene dies am 2. und 3. Januar zuwege brachte, ist es völlig normal, dass Gewinnmitnahmen auftauchen. Erst recht, wenn schon der Vormonat ein starkes Plus aufwies. Aber wie diese Gewinnmitnahmen aufgefangen wurden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...