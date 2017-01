FMW-Redaktion

Es herrscht nackte Panik an den Geldmärkten Chinas! So steigt der Yuan-Einlagezins (overnight deposit rate) in Hongkong auf 80% - der höchste Wert seit dem Jahr 2010! Und der Yuan-Aufwärtscrash setzt sich unvermindert fort - zwischenzeitlich fällt Dollar-Yuan (offshore) unter die Marke von 6,80:

Dabei weitet sich der Abstand zwischen dem in Hongkong gehandelten offshore-Yuan und dem in Shanghai gehandelten onshore-Yuan so weit aus wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Der Anstieg des (offshore-) Yuan zum US-Dollar ist mit 2,3% in zwei Tagen der stärkste seit dem Jahr 2010 - also seit Aufzeichnung der Daten. Es gibt also eine regelrechte Treibjagd nach Yuans, während diejenigen, die auf eine weitere Aufwertung des Dollar zur chinesischen Währung gesetzt hatten, nun regelrecht aus dem Markt geprügelt werden (darunter vile amerikanische Hegdefonds)!

Offshore China Yuan gains 2% in 2 days vs Dollar, biggest 2d gain on record as rates spike. pic.twitter.com/bfRgRZhF5y ...

