Berlin (ots) - Der Rat der Bürgermeister befasst sich heute mit der Situation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Berlin.



Der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD) sagte vor dem Treffen am Donnerstag auf radioeins, man müsse sich noch mehr um die traumatisierten jungen Menschen kümmern. "Sie brauchen vor allem verlässliche Ansprechpartner (...). Sie brauchen eine nachhaltige Betreuung. Dazu gehört insbesondere, dass wir neben den sprachlichen und schulischen Angeboten auch intensiv die psycho-soziale Betreuung mit einbeziehen. Das wird immer wieder gern belächelt, aber nach dem Anschlag vom 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kann sich jeder vorstellen, wie wichtig die Mensch-zu-Mensch-Betreuung ist."



In Berlin-Charlottenburg leben nach Angaben Naumanns 200 bis 300 Jugendliche. Man habe den Tatbestand der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nach Hinweisen der zivilgesellschaftlichen Iniativen vor einem Jahr stärker in den Blick genommen. Seitdem gebe es im Bezirk unter seiner Leitung quartalsmäßig eine entsprechende Stabsrunde, bei der alle Beteiligten, nicht nur das Jugendamt, mit am Tisch sitzen würden. Zusammen mit den Unterstützer-Initiativen sei man hier voran gekommen, konstatierte der SPD-Politiker.



In Berlin leben mehr als 2.700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.



