Erfurt (ots) - Vier norwegische Schüler wagen das größte Abenteuer ihres Lebens. Sie machen sich auf den Weg zum Nordpol. Ihr Ziel: Kindern eine Stimme zu geben im Kampf gegen den Klimawandel. Wie sich die Jugendlichen auf das große Vorhaben vorbereiten und wie sie langsam als Team zusammenwachsen, zeigt KiKA ab 8. Januar um 15:50 Uhr.



"Die Arktis-Mission" (SWR) begleitet Erika (13), Johanne (13), Elias (13) und Johannes (12) bei ihrem harten Training, auf ihrer Expedition zum Nordpol und bei ihrer Rede auf dem Klimagipfel in Paris. Dort wollen sie Forschern und Politikern aus aller Welt die Erkenntnisse ihrer Reise präsentieren.



Über ein halbes Jahr dauert allein die Vorbereitung in Norwegen und Spitzbergen, wo Mut, Kraft, Ausdauer und Koordination der jungen Polarforscher auf die Probe gestellt werden. Dabei gehen sie an ihre individuellen Grenzen und lernen, schwierige Aufgaben als Team zu bewältigen.



Bei ihrer Arktis-Mission treffen die Vier auf Wissenschaftler aus aller Welt und leben eine Woche an Bord eines Forschungsschiffs im Polarmeer. Sie messen Eisdicke und Wassertemperaturen, führen zahlreiche Experimente durch und bekommen hautnah die Auswirkungen der Erderwärmung zu spüren. Den Jugendlichen wird klar: Sie sind die letzte Generation, die den Klimawandel noch aufhalten kann.



"Die Arktis-Mission"(SWR) ist eine Produktion des norwegischen Fernsehens (NRK) und wurde als "Best Human Story" beim Klimagipfel der Asia-Pacific Broadcasting Union ausgezeichnet. Verantwortliche Redakteure im SWR sind Benjamin Manns und Oliver Neitzel.



KiKA zeigt das spektakuläre Abenteuer der vier norwegischen Jugendlichen, "Die Arktis-Mission" (SWR), ab 8. Januar immer sonntags um 15:50 Uhr. Außerdem gibt es in einem Event-Special die zehn Folgen als Vierteiler vom 6. bis 9. März um 20:10 Uhr zu sehen.



