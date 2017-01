Köln (ots) - Fit und gesund im neuen Jahr mit der Brigitte Diät und Produkten von REWE Bio



Weg mit dem Weihnachtsfutter und her mit leichten Rezepten, frischen Zutaten und trendigen Produkten: Den Jahresstart können "Brigitte" Leserinnen jetzt mit noch mehr Schwung aktiv genießen. Bei der beliebten "Brigitte Diät" ist in diesem Jahr REWE als Kooperationspartner mit an Bord. Deutschlands zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler unterstützt die Leserinnen mit Produkten der Eigenmarke REWE Bio bei der Zubereitung der neuen und kreativen Rezepte der "Brigitte" Redaktion. Auf diese Weise wird den Teilnehmern bei ihrer Diät und einer nachhaltigen, ausgewogenen und gesunden Ernährung geholfen.



Von Januar bis Juni findet die Community in den Zeitschriften, auf Brigitte.de und REWE.de sowie auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen angesagte Rezepte und hilfreiche Tipps für die bewusste Küche sowie eine umfassende Warenkunde. Der besondere Clou: Per integrierter Einkaufsfunktion auf der Website oder über die REWE App bleiben die Rezepte nicht nur reine Inspiration. Mit nur einem Klick können die Zutaten jetzt auch ganz einfach direkt online über den REWE Lieferservice bestellt werden. So bleibt mehr Zeit für das Sportprogramm oder das gesunde Kochen.



Für weitere Motivation sorgt ein gemeinsames Gewinnspiel auf brigitte.de. Die Teilnehmerinnen haben die Chance, ein hochwertiges und trendiges Holland-Rad und leckere Produkte von REWE Bio zu gewinnen.



Weitere Informationen unter www.rewe.de/brigitte



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.



Über REWE Lieferservice:



Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016).



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de