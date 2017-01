Wien - Fidelity-Lenkerin, Abigail Johnson, wagt den Tabubruch und öffnet den Vermögensverwalter immer mehr für börsengehandelte Indexfonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".So habe der Fondsriese im vergangenen Jahr in den USA sechs neue Indexfolger auf den Markt gebracht. Sowohl Johnsons Großvater und Firmengründer, ihr Vater und Vorgänger an der Firmenspitze, wie auch sie selbst hätten den Familienkonzern stets als aktiven Manager positioniert und den Nutzen von Investments in Börsenbarometer grundsätzlich in Zweifel gestellt.

