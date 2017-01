Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 57,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien europäischer Flughafenbetreiber seien mit Blick auf diesjährige Investitionen im Luftfahrtsektor seine bevorzugte Wahl, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Das Verkehrswachstum dürfte an den meisten Flughäfen anziehen. Fraport sollte 2017 auch von seinen neuen Airports in Griechenland profitieren./ajx/la

