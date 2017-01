Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta006/05.01.2017/10:45) - Wien, 5. Jänner 2017



Sastre Holding S.A. veröffentlicht freiwilliges öffentliches Angebot



Die Sastre Holding S.A., eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit

Sitz in Zürich (die "Bieterin"), hat heute das bereits angekündigte freiwillige

öffentliche Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz veröffentlicht.



Das Angebot richtet sich auf den Erwerb von sämtlichen an der Wiener Börse zum

Amtlichen Handel zugelassenen Aktien der Schlumberger Aktiengesellschaft (ISIN

AT0000779061 und ISIN AT0000779079), die sich nicht im Eigentum der Bieterin,

mit ihr gemeinsam vorgehender Rechtsträger oder der Schlumberger

Aktiengesellschaft befinden. Das Angebot richtet sich daher effektiv auf den

Erwerb von insgesamt 75.089 Stammaktien und 195.206 Vorzugsaktien, sohin

insgesamt 270.295 Aktien der Schlumberger Aktiengesellschaft.



Der Angebotspreis beträgt EUR 26,000 je Stammaktie sowie EUR 18,500 je

Vorzugsaktie. Die Annahmefrist beträgt zehn Wochen und läuft von

(einschließlich) 05.01.2017 bis (einschließlich) 16.03.2017, 16:00 Uhr

(Wiener Ortszeit). Darüber hinaus kann sich die Annahmefrist gemäß § 19 Abs

3 Z 1 ÜbG um drei (3) Monate ab Bekanntgabe (Veröffentlichung) des

Ergebnisses verlängern, wenn die Bieterin durch dieses Angebot ihre Beteiligung

an der Zielgesellschaft von 90% am stimmberechtigten Grundkapital sowie 90% der

Stimmrechte um eine weitere (stimmberechtigte oder stimmrechtslose) Aktie

erweitert (vgl § 7 GesAusG).



Die Angebotsunterlage ist ab heute auf den Internetseiten der Schlumberger

Aktiengesellschaft ( http://gruppe.schlumberger.at ) und der

Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar und in Form einer Broschüre

am Sitz der Schlumberger Aktiengesellschaft, Heiligenstädter Straße 43,

A-1190 Wien, Österreich und bei der UniCredit Bank Austria AG,

Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien, als Annahme- und Zahlstelle, zu den üblichen

Öffnungszeiten kostenfrei erhältlich.



Die Veröffentlichung des Ergebnisses dieses Angebots erfolgt unverzüglich nach

Ablauf der Annahmefrist auf den Internetseiten der Schlumberger

Aktiengesellschaft ( http://gruppe.schlumberger.at ) und der

Übernahmekommission (www.takeover.at) und ein Hinweis darauf wird im

Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Gleiches gilt auch für alle anderen

Erklärungen und Bekanntmachungen der Bieterin im Zusammenhang mit diesem

Angebot.



Vorstand und Aufsichtsrat der Schlumberger Aktiengesellschaft werden jeweils

eine Stellungnahme gemäß § 14 Abs 1 Übernahmegesetz zu diesem Angebot

verfassen, welche, so wie alle anderen das Angebot betreffenden Unterlagen auch,

auf der Website der Schlumberger Aktiengesellschaft (

http://gruppe.schlumberger.at ) eingesehen werden kann.



(Ende)



Aussender: Schlumberger Aktiengesellschaft

Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Wolfgang Spiller

Tel.: +43-1-368 22 59-215

E-Mail: wolfgang.spiller@schlumberger.at

Website: gruppe.schlumberger.at



ISIN(s): AT0000779061 (Aktie), AT0000779079 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



