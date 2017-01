BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/01/2017 IE00B88D2999 25186 GBP 4724799.212 187.5962524 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4779646.052 20.78567879 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11981742.18 176.4823865 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/01/2017 IE00B8JF9153 1494262 EUR 16005097.66 10.7110384 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8648002.216 206.7613976 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4025775.025 9.8563696 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/01/2017 IE00B7Y34M31 8130 USD 3021261.911 371.6189313 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/01/2017 IE00B8K7KM88 3165571 USD 36218696.04 11.4414417 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 6544751.489 487.323268 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/01/2017 IE00B8VZVH32 1730187 USD 12761051.14 7.3755329 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/01/2017 IE00B7ZQC614 128389272 USD 150061650.7 1.1688021 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/01/2017 IE00B7SX5Y86 347658 USD 24505058.22 70.4861048 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/01/2017 IE00B8HGT870 567348 USD 10750976.41 18.9495273 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/01/2017 IE00B6X4BP29 17221 USD 2569975.684 149.2349854 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/01/2017 IE00B8JVMZ80 188827 USD 3101967.571 16.4275637 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1194234.876 119.4951847 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/01/2017 IE00B8VC8061 20469511 USD 17984391.59 0.8785941 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/01/2017 IE00B76BRD76 976652 USD 26343952.53 26.9737353 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/01/2017 IE00B7XD2195 4528538 USD 17437567.14 3.8505953 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 2248705.281 119.3136988 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2129460.579 47.46796948 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2132628.25 71.32535953 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1013378.965 142.7897654 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14257999.35 61.64768268 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/01/2017 IE00B94QKJ52 36099 GBP 6269443.847 173.6736155 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 04/01/2017 IE00BBGBF420 11500 JPY 67275714.32 5850.062115 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 04/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130965864 15407.7487 Daily ETP



Boost Palladium 04/01/2017 IE00B94QLR02 6085 USD 425117.7053 69.8632219 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1214875.258 81.1485711 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/01/2017 IE00B94QL251 8744 USD 877344.4449 100.3367389 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 473492.8237 8.4626338 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 146577.7917 86.2222304 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 726935.7548 95.7250138 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 467823.0267 71.9617023 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1194452.279 67.2211311 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1470537.809 46.4801128 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/01/2017 IE00B873CW36 1168278 EUR 21268685.23 18.2051577 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42882859.59 62.7963291 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1460593.608 114.2874498 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6873922.176 60.7773844 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKT09255 5300 EUR 673127.1524 127.0051231 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKS8QN04 805559 EUR 49418294.55 61.3465861 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 107689.7015 131.1689421 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKS8QQ35 125119 GBP 7003179.382 55.97214957 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 254817.6923 101.9270769 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12321042.24 83.4476278 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/01/2017 IE00BLS09N40 543050 EUR 17054486.88 31.405003 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/01/2017 IE00BLS09P63 228808 EUR 6863886.171 29.9984536 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/01/2017 IE00BLNMQS92 3983 EUR 740802.9847 185.9912088 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 1873397.91 27.8365217 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/01/2017 IE00BVFZGC04 209540 USD 3765806.844 17.9717803 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/01/2017 IE00BVFZGF35 34877 USD 3364925.814 96.4797951 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 828532.2488 36.4960025 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/01/2017 IE00BVFZGH58 10310 USD 681373.667 66.0886195 Short Daily ETP



Boost Brent 04/01/2017 IE00BVFZGD11 214039 USD 4073839.432 19.0331642 Oil ETC



Boost Gold 04/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2560976.421 24.0901571 ETC



Boost Natural Gas 04/01/2017 IE00BVFZGL94 37466 USD 1117921.901 29.8383041 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2832650.805 61.9158646 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1741083.938 56.7572023 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2302426.37 87.4250596 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/01/2017 IE00BYNXPK85 2133 EUR 248730.1346 116.610471 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/01/2017 IE00BYNXPM00 10074 EUR 655962.2591 65.1143795 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/01/2017 IE00BYTYHS72 101799 USD 4096371.909 40.239805 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2524198.849 29.7076411 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 884217.0503 117.8956067 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 664892.4524 60.4447684 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/01/2017 IE00BYTYHQ58 1651333 USD 4889188.143 2.9607524 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 04/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7801819.418 132.2387101 ETP



