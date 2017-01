Morphosys hat einen neuen Entwicklungsvorstand. Dr. Malte Peters übernimmt das Vorstandsmandat zum 1. März 2017 von Dr. Arndt Schottelius, der sich nach seinem Ausscheiden neuen Herausforderungen widmen wird. Dr. Peters kommt von Sandoz, wo er derzeit als Global Head, Clinical Development Biopharmaceuticals tätig ist. Dr. Peters verbrachte über 18 Jahre seiner beruflichen Laufbahn in der früh- und spätklinischen Entwicklung, so Morphosys. Vor seiner jetzigen Tätigkeit bei Sandoz war er zwölf Jahre in verschiedenen Managementpositionen für Novartis tätig, mit dem Fokus auf klinische Entwicklungsprojekte in der Onkologie. Zuvor hatte er die Position des Medical Director für die Micromet AG inne und war als Head of Translational Research and Pharmacogenomics der Merck KGaA tätig.

