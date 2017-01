Bonn (ots) -



Die deutschen Mineralbrunnen haben im Jahr 2016 so viel Mineral- und Heilwasser wie nie zuvor abgefüllt. Der Rekordwert von 11,3 Milliarden Litern resultiert aus einem Zuwachs von 0,8 Prozent im Vergleich zu 2015. Der Gesamtabsatz der Branche, der sich aus Mineralwasser, Heilwasser sowie Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränken berechnet, stieg um 0,4 Prozent auf 14,8 Milliarden Liter. Größter Gewinner unter den Mineralwasser-Sorten mit einem Plus von fast zehn Prozent war erneut Mineralwasser ohne Kohlensäure. Die Zahlen beruhen auf einer Hochrechnung, die der Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. (VDM) jetzt veröffentlicht hat.



Die positive Bilanz der deutschen Mineralbrunnen ist für VDM-Geschäftsführer Udo Kremer Ausdruck eines anhaltenden Trends: "Die Menschen in Deutschland legen großen Wert auf eine ausgewogene und natürliche Ernährung, auf hohe Lebensmittelqualität sowie auf transparente Produktinformationen. Ein Naturprodukt wie Mineralwasser mit amtlich bestätigter Qualität und Reinheit befindet sich daher ganz im Einklang mit den Verbraucherwünschen." Zudem lieferte der warme und sonnenreiche Spätsommer laut Kremer einen wichtigen Beitrag für das positive Branchenergebnis. So lag der Absatz von Mineralwasser im September 2016 dank Rekordtemperaturen um 20 Prozent höher als im September des Vorjahres.



Die beliebteste Mineralwasser-Sorte im Jahr 2016 war mit einem Absatz von 4,9 Milliarden Litern Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, gefolgt vom klassischen Sprudel mit einer Abfüllmenge von 4,4 Milliarden Litern. Den größten Zuwachs konnte Mineralwasser ohne Kohlensäure verzeichnen (+ 9,5 Prozent). Dessen Anteil an den Mineralwasser-Sorten lag 2016 erstmalig bei mehr als 15 Prozent. Ebenfalls zu den Gewinnern zählt Heilwasser mit einem Abfüllvolumen von 83 Millionen Litern (+ 2,4 Prozent). Mit knapp 149 Litern blieb der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser im Jahr 2016 auf dem hohen Vorjahresniveau.



Neben Mineral- und Heilwasser haben die deutschen Mineralbrunnen 2016 3,5 Milliarden Liter Erfrischungsgetränke abgefüllt. Hierzu zählen Schorlen, Limonaden, Brausen und Wellnessgetränke auf Mineralwasser-Basis.



Der Verband Deutscher Mineralbrunnen vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die zu einem großen Teil mittelständisch geprägten deutschen Mineralbrunnen füllen über 500 verschiedene Mineral- und 34 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie.



