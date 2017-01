London (ots/PRNewswire) -



UCapital wird im kommenden Monat voraussichtlich seine jährlichen Erwartungen für den US-Bankensektor bis Ende 2016 für seine Anleger veröffentlichen. Der Bericht vermittelt einen positiven Ausblick für US-Bankenwerte, die Anlegern zum aktuellen Zeitpunkt ein attraktives Kurspotenzial versprechen.



Laut Michael Mellon, Senior Analyst bei UCapital und Mitautor des Berichts, befinden sich US-Bankenwerte in einem stetigen Aufwärtstrend und werden bis Ende 2017 weiter steigen.



"Die Aktienkurse von JP Morgan, Citibank, Bank of America und Wells Fargo dürften aufgrund verschiedener weltweiter Ereignisse, die möglicherweise in hohem Maße kurswirksam sind, alle kräftig zulegen", so Mellon. "Ein wichtiger Faktor ist die Erholung des US-Markts, dank der in der gesamten Volkswirtschaft ein starker Anstieg der Transaktionen zu verzeichnen ist und die großen Banken höhere Erträge erwirtschaften. Ein weiterer entscheidender Grund für die positive Entwicklung der Aktien von US-Banken ist der Anstieg der Wohnimmobilienpreise, der die Menschen dazu bringt, Kredite aufzunehmen und in den Immobilienmarkt zu investieren. Die Verkaufszahlen für Wohnimmobilien steigen, und die Aussicht auf Zinserhöhungen führt zu einer höheren Nachfrage nach Immobilienkrediten."



"Der dritte Grund ist das bevorstehende Ende der historisch niedrigen Zinsen in den USA, das die Bevölkerung anspornt, sich Hypotheken zu sichern, bevor die Fremdkapitalkosten steigen. Darüber hinaus bestärkt das derzeitige Nachlassen der Konjunktur in Europa und China die Anleger darin, sich aus diesen Märkten zurückzuziehen. Folglich wird mehr Geld in den US-Markt fließen, und es wird über Banktransaktionen dorthin gelangen, wodurch die Umsatzströme der Banken gestärkt werden. Zu guter Letzt deuten die statistischen Daten aus der Vergangenheit darauf hin, dass die anstehenden Präsidentschaftswahlen eine Rally bei US-Bankwerten auslösen könnten", führt Mellon weiter aus.



Michael Mellon ist Spezialist für Anlagen im Bankensektor und verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung bei der persönlichen Beratung internationaler Kunden.



UCapital-Team



Lela Preston



info@UCapital.com



OTS: UCapital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122849.rss2