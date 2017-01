Für den Schriftsteller Martin Walser ist die AfD eine Partei, die nur auf Ressentiments setzt. Merkel hält er für die "ideale" Politikerin in dieser Situation. Auch andere Prominente gehen hart mit der AfD ins Gericht.

Der Schriftsteller Martin Walser ist überzeugt, dass sich die AfD nicht dauerhaft in der politischen Landschaft in Deutschland etablieren wird. "Soweit ich Kenntnis habe, hat diese Partei keine politische Substanz, sie bewirtschaftet nur ein Ressentiment, nur etwas, was noch nicht bewältigt ist. Das genügt nicht, um Bestand zu haben", sagte Walser im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Es sei daher "gar nicht nötig", sie zu zähmen, "die AfD wird von selbst verschwinden", ist der 89-Jährige überzeugt. Gleichwohl plädiert Walser dafür, den Ursachen für den AfD-Aufstieg auf den Grund zu gehen. "Ich bin kein Arzt der Nation, aber unter gewissen Umständen kommt etwas heraus, was wir noch nicht bewältigt haben", sagte er. "Und da ist ein Bedarf an Aufklärung, damit die AfD vergessen werden kann."

Walser glaubt, einen Grund zu kennen. "Solche Menschen werden mobilisiert, wenn die Gesamtgesellschaft sich in einer in sich kranken Bewegung befindet, und das sind wir ja durch die Flüchtlinge", sagte er. "Aber zum Glück haben wir Angela Merkel", fügte er hinzu, "sie ist die ideale Politikerin für diese Situation."

