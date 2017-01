Klartext: Deutsche Bank und Tesla

Liebe Leserin, lieber Leser,

da schau mal einer an: Die Deutsche Bank vermeldet ein "Spitzenergebnis" bei der Summe der Immobilientransaktionen der von ihr verwalteten Fonds.

Chart Deutsche Bank Aktie

Quelle: tradingview.com

Laut Unternehmensangaben wurden demnach in 2016 Immobilien im Wert von 3,74 Milliarden Euro von "vom Institut verwalteten Publikums- und Spezialfonds" gekauft und verkauft. Ganz offensichtlich boomt zumindest der mitteleuropäische Immobilienmarkt weiter. Auch wenn sich das wohl eher auf beliebte städtische Lagen beschränkt, denn ich glaube nicht dass es in der Schnee-Eifel einen Immobilien-Boom gibt. Doch wer weiß (ich nicht). Interessant der Blick auf die Details:

Immobilien gefragt - wohl auch wegen niedriger Zinsen

Die Deutsche Bank teilt mit, dass die entsprechenden Fonds der Deutschen Bank mehr Immobilien kauften als verkauften. Das spricht für Netto-Zuflüsse und es deckt sich auch mit meiner Einschätzung: Es ist derzeit eine Menge "Cash" vorhanden, und Schlagworte wie "Anlagenotstand" machten schon die Runde. Wohin mit dem Geld? Wie sagte schon Ludwig Erhard: Mit Reichtum fertig werden ist auch ein Problem! Oder wie heißt es so schön im südlichen Afrika: "First-World-Problem"!

Jedenfalls sind ehemals beliebte Anlagen wie Bundesanleihen beim derzeitigen Zinsniveau für Privatanleger(innen) ziemlich uninteressant. Insofern wundern mich die Zahlen der Deutschen Bank nicht. Für die Deutsche Bank selbst ist das "nett", aber man sollte es auch nicht überbewerten. Denn die genannten 3,74 Milliarden Euro sind so wie ich es verstehe Sondervermögen, sprich gehören den jeweiligen Besitzern der Fondsanteile.

Dann der Blick auf Tesla:

Kaum ist das letzte Jahr vorüber, meldet Tesla bereits Zahlen zu den im vierten Quartal 2016 produzierten Elektro-Autos und der Zahl der Auslieferungen. Und wie von Tesla schon gewohnt gab es wieder einmal ein sehr starkes Wachstum. Konkret: Im vierten Quartal 2016 hat Tesla laut eigenen Angaben exakt 24.882 Elektro-Autos produziert. Damit errechnet sich für 2016 insgesamt ein Wert von 83.922 produzierten Fahrzeugen. Das entspricht einem massiven Anstieg von 64% gegenüber dem Wert von 2015.

Tesla produziert 2016 64% mehr Elektro-Autos

Allerdings bedeutet "produziert" nicht gleich "verkauft bzw. ausgeliefert". Und bei der Zahl der Auslieferungen waren es weniger. Die entsprechenden Werte bei den Auslieferungen lauten: 22.200 Elektro-Fahrzeuge im vierten Quartal 2016 und 76.230 Elektro-Fahrzeuge im Gesamtjahr 2016. Das wiederum liegt unter der Prognose des Tesla-Managements für das Gesamtjahr, welche bei 80.000 bis 90.000 Elektro-Fahrzeugen Auslieferung gelegen hatte. Also eine schlechte Nachricht? Ach, wie man es nimmt. Zum einen eine Mahnung, als vorsichtiger Kaufmann besser vorsichtige Prognose zu geben = niedrig zu stapeln.

Ich finde, es gilt dies zu berücksichtigen: Laut Tesla waren per 31.12.2016 rund 6.450 Elektro-Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden. Diese werden erst im ersten Quartal 2017 als Auslieferung verbucht. Wenn sie noch im Dezember ausgeliefert worden wären, dann wäre die Prognose erreicht worden. Insofern finde ich: Ob ein Fahrzeug nun am 28.12. oder am 4.1. ausgeliefert wird, das macht bei der Beurteilung des operativen Geschäfts wohl kaum einen Unterschied! Oder um es anders auszudrücken: Ob 28.12. oder 4.1., das interessiert mich in Bezug auf Tesla-Auslieferungen in etwa so sehr wie mein Bierglas, wenn es leer ist.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Die Weisheit begleitet den Fluss." - Chinesisches Sprichwort, sich möglicherweise auf Rheinländer beziehend?

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel