Autoreifenonline.de blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2016 mit zahlreichen neuen Shop-Features, Aktionen, ausgebautem Sortiment und der kontinuierlichen Intensivierung des B2B Service-Ansatzes.

Auch in 2017 wird Autoreifenonline.de den Kurs zu einem händlerkundenzentrierten Partner insbesondere auch für unabhängige Werkstätten und Reifenhändler fortsetzen und B2B Services wie auch Sortiment weiter ausbauen.

Autoreifenonline.de zieht aus den Aktionen, Maßnahmen und Aktivitäten des Jahres 2016 ein positives Fazit. Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom, fasst zusammen: "Im vergangenen Jahr haben wir zahlreiche wichtige Schritte umgesetzt auf dem Weg zu einem erweiterten, partnerschaftlichen B2B Service-Ansatz. Mit den im Frühjahr vorgestellten Delticom B2B Services wollen wir vor allem unabhängigen Werkstätten und Händlern ermöglichen, am wachsenden Anteil des Online-Handels teilzuhaben und ihr Geschäft zu erweitern." Autoreifenonline.de hatte die B2B Services Ende Mai auf der REIFEN Messe in Essen präsentiert. Die Montagepartner-Webplattform Deltipartners.com bietet seit ihrem Launch einen zentralen Zugriff auf die Service-Module, auf Verwaltungs-Funktionen sowie Auswertungs-Statistiken für die Partner.

Neben der Stärkung der B2B Serviceangebote wurde die Benutzerfreundlichkeit von Autoreifenonline.de optimiert. Die Einführung neuer Features erleichtert seit Herbst 2016 das Auffinden der passenden Reifen. Die Einbindung von Kundenbewertungen der Reifentestplattform Reifentest.com auf den Artikelseiten unterstützt die Händler nun noch besser bei ihrer Beratung gegenüber Endkunden.

Zudem haben neue Marken der Felgenhersteller Eingang ins Sortiment gefunden und auch mit passenden RDK-Systemen ausgestattete Kompletträder lassen sich seit 2016 einfach und sicher im Shop auswählen. Die Sensoren sind dabei bereits fertig montiert und falls erforderlich fahrzeugspezifisch programmiert. Darüber hinaus sind in Deutschland seit Kurzem elf ausgewählte Food-Pakete verfügbar. Diese sind explizit für die Bedürfnisse der Händler zusammengestellt, sodass sie bei Autoreifenonline.de in Zukunft auch alles zur Meeting-Vorbereitung, für das Feierabend-Bier oder den Mittagspausen-Snack erhalten.

Für 2017 kündigt Autoreifenonline.de zusätzliche Verbesserungen für das Nutzererlebnis und Services sowie den weiteren Ausbau des Sortiments an: "2016 ist viel passiert auf dem Weg zu einem intensiveren partnerschaftlichen Verhältnis zu unseren Kunden. Wir sind auch weiterhin davon überzeugt, dass wir Online- und Offlinewelt des Reifenhandels auf diese Weise gewinnbringend für beide Seiten verbinden. Deswegen werden wir 2017 weiter daran arbeiten, den Kundenbedürfnissen noch stärker gerecht zu werden", sagt Thorsten Orbach, Leiter des Händlergeschäfts bei Delticom B2B. "Zusätzlich werden wir das Produkt-Portfolio kontinuierlich erweitern. Und schließlich können sich Händler in 2017 wieder auf zahlreiche Aktionen freuen, die wir bewährt in Kooperation mit den Herstellern anbieten werden, aber auch verstärkt mit unserem neuen Partner Lebensmittel.de. Außerdem wird es Anfang des neuen Jahres eine weitere spannende technische Neuerung geben lassen Sie sich überraschen!"

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

