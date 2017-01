Air Berlin startet mit Negativschlagzeilen in 2017. Im vergangenen Jahr sind mit der krisengeschüttelten Airline so wenige Passagiere geflogen wie seit sieben Jahren nicht. Auch in diesem Jahr dürfte das Unternehmen weiter stark schrumpfen.

Mit der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin sind 2016 so wenige Passagiere geflogen wie seit sieben Jahren nicht. 28,9 Millionen Tickets wurden verkauft, 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die zweitgrößte deutsche Airline am Donnerstag mitteilte. Allerdings war auch das Angebot der rot-weißen Flieger ...

