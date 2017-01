New York - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jeremy Redenius von Sanford C. Bernstein & Co: Jeremy Redenius, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, erhöht in seiner aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), rät aber weiterhin zum Verkauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...