FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ins Minus gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,28 Prozent auf 162,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,29 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

In der Eurozone mehren sich die Anzeichen für eine anziehende Inflation. So sind die Erzeugerpreise im November im Jahresvergleich erstmals seit dreieinhalb Jahren gestiegen. Sie legten um 0,1 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten hingegen einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich gewöhnlich mit zeitlicher Verzögerung auf die Gesamtinflation aus. Die Inflationsrate in der Eurozone hatte laut Daten von Mittwoch mit 1,1 Prozent den höchsten Wert seit über fünf Jahren erreicht.

Am Nachmittag wird in den USA der private Arbeitsmarktdienstleister ADP seine Beschäftigungszahlen zum Privatsektor vorlegen. Diese könnten Hinweise auf den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht geben. Experten erwarten eine Fortsetzung der zuletzt insgesamt robusten Arbeitsmarktentwicklung./jsl/jkr/stb

