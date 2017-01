Wien - Dirk Bednarz wechselt nach gut drei Jahren als Vertriebsprofi in der Frankfurter Niederlassung von BNY Mellon zu Universal-Investment, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von "FONDS professionell ONLINE" habe der Fondsanbieter am Mittwoch bestätigt. Bei Universal-Investment verstärke Bednarz als Director Sales & Business Development die Abteilung Private Label Business Development. "Mit seiner Unterstützung werden wir unsere Position als Marktführer für Private-Label-Fonds weiter konsequent ausbauen", so Katja Müller, Bereichsleiterin Sales & Relationship Management bei Universal-Investment.

