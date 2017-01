Seit Oktober 2016 zeigt sich das Papier der Deutschen Bank wieder auf Erholungskurs und konnte an seine Zwischenhochs aus März letzten Jahres zulegen - trotz 80 Prozent Kursgewinn in den letzten Monaten könnte es mit dem Wertpapier noch weiter rauf gehen.

Denn die Deutsche Bank unter der Führung von John Cryan arbeitet unermüdlich seine Altlasten auf und räumt mit dem Chaos aus den letzten Jahren konsequent auf. Beispielshalber die erst im Dezember erzielte Milliardeneinigung mit der US-Justiz im Streit um Hypothekengeschäfte, auch in puncto Steuerauseinandersetzungen in den USA konnte ein Vergleich in Höhe von 95 Millionen US-Dollar mit der New Yorker Bundesanwaltschaft geschlossen werden. Dennoch sind noch einige tausend weitere Rechtsstreitigkeiten dem deutschen Geldhaus anhängig, welche allerdings keine derart große Tragweite besitzen, wie die zuletzt gemeldeten Vorfälle. Aber das Institut kann auch Erfreuliches vermelden, das Immobiliengeschäft in der Vermögensverwaltungssparte der Deutschen Bank hat unerwartet wieder ein Spitzenergebnis erzielt und damit das Vorjahresniveau leicht übertroffen. Immobilien sind gefragt wie schon lange nicht mehr und spülten hierdurch deutlich mehr Geld in die Kassen als bislang angenommen.

Dieser Umstand könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...