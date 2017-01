Hamburg (ots) - Umfassendes Möbel-Sortiment ergänzt erfolgreiche SCHÖNER WOHNEN Kollektion / SCHÖNER WOHNEN Kollektion wird damit zur größten Living-Lizenz-Marke Deutschlands



Hamburg, 5. Januar 2017 - SCHÖNER WOHNEN, Europas führende Wohnzeitschrift und Leitinstanz für zeitlos modernes Wohnen aus dem Verlagshaus Gruner + Jahr, erweitert die bislang schon vielfältigen Geschäftstätigkeiten um eine neu entwickelte Möbel-Kollektion. Gemeinsam mit sieben mittelständischen Möbelherstellern wurde in den vergangenen zwölf Monaten die "SCHÖNER WOHNEN Möbel-Kollektion" entwickelt, die jetzt kurz vor der Markteinführung steht. Das Sortiment besteht aus Korpus- und Polstermöbeln sowie Tischen und Stühlen für die Einrichtungssegmente Wohnen, Speisen und Schlafen. Die neue Möbel-Kollektion ergänzt damit die seit über 15 Jahren erfolgreiche "SCHÖNER WOHNEN Kollektion" mit den trendorientierten Wandfarben, Fliesen, Bodenbelägen und vielem mehr.



Verantwortlich für den Aufbau und die Markteinführung der Möbel-Kollektion ist Michael Espenhahn (Leiter des neuen Geschäftsbereichs Möbel). Das DIY-Sortiment wird weiterhin von Axel Korda (Leiter G+J Brand Business) verantwortet. Die Produktentwicklung der gesamten Kollektion obliegt Kirstin Ollech (Creative Directorin SW Kollektion) in enger Zusammenarbeit mit den Lizenzherstellern und der SW Redaktion.



"SCHÖNER WOHNEN ist die Medien-Marke in Deutschland mit dem höchsten Diversifikationsgrad", erklärt SCHÖNER WOHNEN-Publisher Matthias Frei. "Wir glauben an starke Marken im deutschen Möbelmarkt. Mit der neuen Möbel-Kollektion stärken wir die gesamte SCHÖNER WOHNEN Kollektion und setzen wichtige Impulse für die Möbel-Großfläche. Mit der Kraft unserer starken Medienmarke und der großen Reichweite wollen wir Konsumenten für den Möbelkauf begeistern. So partizipieren Handel, Hersteller und wir selbst am Erfolg der SCHÖNER WOHNEN Möbel", ergänzt Matthias Frei.



Dabei kam die Initialzündung für eine eigene Möbel-Kollektion aus der Leserschaft des Magazins. Immer wieder waren Leser und andere Einrichtungsfans an die Redaktion herangetreten mit dem Wunsch nach eigenen SW Möbeln. Nach einjähriger intensiver Entwicklungsarbeit mit Experten der Redaktion und den Lizenzherstellern steht nun die Premiere der SCHÖNER WOHNEN Möbel-Kollektion kurz bevor. Vom 1. bis 3. März 2017 wird die Kollektion im G+J Verlagshaus im Rahmen einer Hausmesse für Fachbesucher und Handelspartner vorgestellt.



OTS: Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41298 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41298.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack Markenkommunikation Living / Wirtschaft c/o PubliKom Tel. 040/39 92 72-0 E-Mail: jhaack@publikom.com



und



Andrea Kramer Markenkommunikation Living Tel. 040/3703-3847 E-Mail: kramer.andrea@guj.de www.guj.de