Kulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet am 17. Februar 2017 um 22.04 Uhr das Hörspiel "Love after Love" (zum Nachhören auf kulturradio.de). Die acht Abgesänge der Schriftstellerin Ilma Rakusa werden durch die hochkarätige Besetzung gestaltet: Es liest Corinna Harfouch; Lauren Newton begleitet durch Gesang. Am Cello sorgt Mathis Mayr für die musikalische Untermalung des Stücks.



"Wenn Kopf und Herz entzweit"



Das Ende einer Liebe - lässt es sich überhaupt beschreiben? Sind Worte genug, um ihm beizukommen und Schmerz, Trauer und Wut, aber auch zärtliche Erinnerung einzufangen? In acht Gesängen, mal lamentierend, mal klagend, dann wieder burschikos rappend oder voll Wortwitz reimend, umkreist Ilma Rakusa das alte, wohlbekannte Phänomen der verlorenen Liebe: "Wo ortet sich das Wort / wenn Kopf und Herz entzweit / ... / und in den Straßen Londons / eine andere geht an Deiner Seite."



Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ilma Rakusa, geboren 1946 in der Slowakei, debütierte 1977 mit der Gedichtsammlung "Wie Winter". Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche Lyrik-, Erzähl- und Essaybände. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Am 20. Februar 2017 erhält Ilma Rakusa den Berliner Literaturpreis 2017.



Besetzung



Autorin: Ilma Rakusa Regie: Grace Yoon Sprecherin: Corinna Harfouch Sängerin: Lauren Newton Cello: Mathis Mayr Ton: Peter Avar, Benjamin Ihnow



Redaktion: Juliane Schmidt



Produktion rbb/ORF 2017



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.rbb-online.de/un ternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/02/kulturradio-vom -rbb-praesentiert--love-after-love--von-ilma-raku.html



