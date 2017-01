Coburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach der im Oktober 2016 gestarteten Testphase im Rhein-Main Gebiet bietet die HUK-COBURG ihr Telematik-Produkt für junge Autofahrer, Smart Driver, ab sofort deutschlandweit an. Die HUK-COBURG zeigt sich mit den Ergebnissen zufrieden: "Bereits über 2.000 Kunden haben sich im Großraum Rhein-Main für Smart Driver entschieden - dabei haben wir gerade mal rund zehn Prozent unseres Kundenpotenzials angesprochen", so HUK-COBURG Vorstand Klaus-Jürgen Heitmann.



Wer unter 25 Jahre alt ist und vorausschauend Auto fährt, kann mit dem Smart Driver Programm der HUK-COBURG bis zu 30 Prozent pro Jahr auf den Beitrag in der Kfz-Haftpflicht und -Kasko sparen. Zusätzlich gewährt die HUK-COBURG einmalig einen Start-Bonus von zehn Prozent.



Mehr Sicherheit - auch im Notfall



Voraussetzung ist der Einbau einer Telematik-Box, die während der Fahrt Daten zu Ort, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Lenken aufzeichnet. Daraus errechnet sich ein Gesamtfahrwert, der die Höhe des Bonus bestimmt. Box und Einbau sind für den Kunden kostenlos.



Die Teilnehmer können die Werte in der Smart Driver App für Android (http://ots.de/k29Ek) und iOS (http://ots.de/7VVTH) und im persönlichen Servicebereich auf www.huk.de und www.huk24.de einsehen. Zusätzlich erhalten junge Fahrer auf www.smartdriver.de Informationen und Tipps rund um das Autofahren.



Die Box verfügt außerdem über einen automatischen Unfallalarm. Erkennt das System einen Verkehrsunfall, löst es Alarm aus und stellt Kontakt zu einem Unfallmelde-Dienstleister her, der bei Bedarf die Rettungskräfte verständigt. Dieser Service ist nur innerhalb von Deutschland verfügbar.



Telematik - made in Germany



Die Fahrdaten werden von einem eigens für diesen Zweck gegründeten Telematik-Dienstleister mit Sitz in Deutschland, der HUK-COBURG Datenservice und Dienstleistungen GmbH (HDD GmbH), bewertet. Die HDD GmbH stellt der HUK-COBURG und der HUK24 die verdichteten Fahrwerte unter Nennung der Gerätenummer zur Verfügung. Diese können die Daten dem jeweiligen Versicherungsvertrag zuordnen und den Bonus gutschreiben. Durch die Trennung von Versicherungsunternehmen und Telematik-Dienstleister ist gewährleistet, dass die Versicherung selbst keine Rückschlüsse auf Einzelfahrten ziehen kann. Umgekehrt hat die HDD GmbH keine Informationen zum Versicherungsnehmer oder Fahrer.



"Der Schutz und die Sicherheit der Fahrdaten hatte für uns von Anfang an höchste Priorität. Deshalb haben wir uns für die Entwicklung einer eigenen technischen Lösung und Infrastruktur entschieden und diese gemeinsam mit unserem Technologiepartner, der Robert Bosch GmbH, umgesetzt", sagt Klaus-Jürgen Heitmann.



Weitere Informationen unter www.huk.de/smartdriver und www.huk24.de/smartdriver.



Frei für die redaktionelle Nutzung: Druckfähiges Bildmaterial: http://ots.de/jtA8s Infografik: http://ots.de/niWiI



OTS: HUK-COBURG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7239 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7239.rss2



Pressekontakt: Thomas von Mallinckrodt Tel.: +49 09561 96-2080 E-Mail: Thomas.vonMallinckrodt@huk-coburg.de



Karin Benning Tel.: +49 09561 96-2084 E-Mail: karin.benning@huk-coburg.de



Holger Brendel Tel.: +49 09561 96-2082 E-Mail: holger.brendel@huk-coburg.de