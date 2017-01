Nach dem neuerlichen knappen Verpassen der 20.000er Marke beim Dow-Jones-Index am Mittwoch zeichnet sich für den Start am US-Aktienmarkt am Donnerstag noch keine Richtung ab. Der S&P-Future pendelt um seinen Vortagesschluss. Händler halten eine abwartende Haltung vieler Akteure für wahrscheinlich, weil am Freitag die potenziell richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten für Dezember anstehen und davor noch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und auch der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP über die Entwicklung der Stellen in der US-Privatwirtschaft. Bei den ADP-Daten wird eine Zunahme der Jobs um 168.000 erwartet. Daneben stehen noch weitere wichtige US-Konjunkturdaten auf dem Donnerstagskalender.

Marktstratege James Hughes mahnt die Anleger zu Vorsicht, der Aufwärtstrend sei zwar stark, für seinen Geschmack zuletzt aber zu stark ausgefallen bei den Aktien. Die 20.000er Marke könne zwar ein Schlüsselwiderstand auf dem weiteren Weg nach oben sein, sie könnte aber auch für einige Akteure das Signal für Gewinnmitnahmen, mithin zum Ausstieg sein und eine mittelfristige Korrekturphase einläuten. Eine Korrektur, die der Experte als überfällig einschätzt angesichts der rund zweimonatigen Aufwärtstendenz.

Leichte Unterstützung kommt vom Devisenmarkt, wo der Dollar etwas zur Schwäche neigt, wodurch sich US-Exportgüter verbilligen. Für leichten Druck auf den Dollar sorgt das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Darin war von "beträchtlicher Unsicherheit" die Rede mit Blick auf die Amtsübernahme des neu gewählten Präsidenten Donald Trump.

In der Konsequenz könnte das dazu führen, dass die US-Notenbank mit dollarstützenden weiteren Zinserhöhungen sehr vorsichtig agiert, nachdem sie im Dezember für 2017 drei Zinserhöhungen in den Raum gestellt hatte.

Macy's und Kohl's haben Probleme

Unternehmensseitig wartet die Kaufhauskette Macy's nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft mit der Nachricht auf, bis zu 10.000 Jobs zu streichen. Bis Mitte des Jahres will das Unternehmen 68 Kaufhäuser schließen, weitere 30 Häuser sollen in den kommenden Jahren geschlossen werden. Die Aktie rutscht vorbörslich auf Nasdaq.com um 9,6 Prozent ab auf 32,40 Dollar.

Noch härter trifft es die Aktie des Einzelhändlers Kohl's. Sie stürzt um 15,7 Prozent ab auf 43,75 Dollar. Kohl's hat seinen Gewinnausblick gesenkt.

Nvidia profitieren dagegen davon, dass der Chiphersteller mit Audi kooperiert bei der Entwicklung eines selbstfahrenden Autos.

January 05, 2017

