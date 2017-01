Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagmittag leicht im Plus. Der Leitindex SMI hatte schon kurz nach einer Eröffnung im Minus das Vorzeichen gewechselt und notiert seither mehr oder weniger deutlich im grünen Bereich. Somit hält der gute Start ins Börsenjahr 2017 auch am dritten Handelstag an, wenn auch weniger ausgeprägt. Getragen wird die Entwicklung von den beiden Pharmaschwergewichten.

Ein Händler spricht allerdings von einem zunehmend "mulmigen Gefühl", das ihn wegen der seit der Trump-Wahl anhaltende Hausse beschleiche. Denn eigentlich hätten die Risiken zugenommen, wie auch die am Vorabend publizierten Protokolle der US-Notenbank gezeigt hätten. Viele Investoren würden diese Gefahren offensichtlich ausblenden. Am Nachmittag werden in den USA noch verschiedene Konjunktursignale veröffentlicht, unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex sowie Arbeitsmarktdaten von ADP. Letztere geben einen Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12 Uhr um 0,21% im Plus bei 8'372,17 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, notiert unverändert bei 1'323,41 Zählern, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19% auf 9'119,61 Stellen zulegt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Plus, 15 im Minus und einer (Kühne+Nagel) unverändert.

Bei den Blue Chips legen ...

