Ob klein, groß, Fichte oder Edelholz - mit oder ohne Glasfront: Saunahersteller haben für ihre Kunden immer mehr Luxus im Angebot. Die Schwitzräume sind ein einträgliches Geschäft für Mittelständler.

Für einen Firmenchef hat Stefan Schöllhammer ein ungewöhnliches Verhältnis zu seiner Kundschaft. Die meisten Kunden kämen nur ein einziges Mal - "und dann nie wieder", sagt er. An solch einer Kundenbeziehung gingen Unternehmen normalerweise pleite. Schöllhammer, Chef von Deutschlands größtem Saunabauer Klafs, freut sich hingegen über brummende Geschäfte. Der 59-Jährige steht im Showroom seiner Firma in Schwäbisch Hall und zeigt ein Dutzend Schwitzräume: klein, groß, in Fichte oder Edelholz, mit oder ohne Glasfront. "Eine Sauna kauft man in der Regel nur einmal in seinem Leben - und nutzt sie zu Hause bis zum Auszug ins Altersheim." Rein betriebswirtschaftlich habe die Branche dadurch natürliche Grenzen. "Bei Küchen oder Autos wollen die Menschen nach einem gewissen Zeitraum ein neues Produkt, um mit der Mode mitzugehen." Derlei Umsatzperspektiven habe seine Branche nicht.

Deutschland hat etwa ein Dutzend Saunabauer mit je über 20 Mitarbeitern, darunter Nordö und Jockers aus Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen noch zahlreiche kleinere Betriebe - viele Tischlereien und Schreinerwerkstätten bieten im Nebengeschäft die Schwitzkästen an. Mit weitem Abstand der Branchenprimus ist Klafs. Mit ihren 750 Mitarbeitern kam die Firma 2016 nach eigenen Angaben auf etwa 104 Millionen Euro Umsatz, das war ein Plus von vier Prozent. Der Anteil der im Inland verkauften Schwitzräume lag bei etwa 40 Prozent.

Ein anderer Branchenexperte ist Hans-Jürgen Gensow, Sprecher vom Deutschen Sauna-Bund in Bielefeld - einer Interessengemeinschaft von Herstellern, Händlern und Endkunden-Anbietern, also ...

