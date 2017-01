Darmstadt / Zürich - Die Software AG gibt heute bekannt, dass ARIS for SAP® Solutions das erste Business Process Analysis (BPA) Tool ist, das die neue Version des SAP Solution Manager sowohl im lokalen Netzwerk als auch in der Cloud unterstützt. ARIS for SAP Solutions bietet eine Umgebung zur Prozessoptimierung, die ganz auf Zusammenarbeit setzt und auf Abruf verfügbare Dokumentation, Analysen sowie schlankere Abläufe bequem ermöglicht. Damit hilft die Software AG Unternehmen dabei, den neuen SAP Solution Manager 7.2 zu verwenden und ihre Prozesse laufend mit der Unternehmensstrategie abzustimmen.

Die Funktionen von ARIS Business Process Analysis (BPA) unterstützen jetzt auch SAP Solution Manager 7.2. Mit ARIS for SAP Solutions können Unternehmen SAP-Projekte einfacher umsetzen, die Projektlaufzeiten um bis zu 40 % verkürzen und SAP-Lösungen schneller ausführen. Dank der engen Integration zwischen den Geschäftsprozessen und der SAP-Umgebung lassen sich Projekte von der Konzeptionierung bis zur technischen Implementierung einfacher umsetzen.

Wolfram Jost, Chief Technology Officer der Software AG, erklärt: "ARIS for SAP Solutions ist nach wie vor ein wichtiges Werkzeug für jedes Unternehmen, das SAP-Software einsetzt. Es bildet die Prozesse in der SAP-Umgebung ab und hält Unternehmen über alle Upgrades und Rollouts neuer SAP-Lösungen auf dem Laufenden. ARIS gewährleistet eine klare Kommunikation und Zusammenarbeit über alle Abteilungen und Standorte hinweg und unterstützt Unternehmen dabei, ihre SAP-Implementierungen besser zu nutzen."

Führende Unternehmen wie Coca-Cola, REIFF, Rabobank und ATB Financial haben mit ARIS beeindruckende Resultate erzielt. Die neue Version bietet Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Prozesse transformieren, ihre Zukunft gestalten und sich zu einem digitalen Unternehmen ...

