Berlin (ots) - 4 Tage, 200 Sessions, 400 Referenten - Aktuelle Themen von geopolitischen Krisen und Katastrophen bis hin zu künstlicher Intelligenz - Live-Übertragung zahlreicher Sessions im Internet



Mit dem Schwerpunktthema "Disruptive Travel: Das Ende alter Gewissheiten" trifft der ITB Berlin Kongress vom 8. bis 11. März 2017 den Nerv der Zeit. International renommierte Experten zeigen, wie Tourismusverantwortliche brisante und aktuelle Herausforderungen wie geopolitische Krisen, Sicherheitsrisiken auf Reisen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz erfolgreich meistern.



Den Startschuss gibt der ITB Future Day am 8. März 2017 gemeinsam mit dem diesjährigen Convention & Culture Partner Slowenien. Auf dem Programm stehen Vorträge zur neuen Ära der Weltunordnung oder Reisen in Zeiten globaler politischer Unsicherheit. In einer exklusiv für die ITB Berlin durchgeführten globalen Marktstudie gibt Travelzoo Aufschluss zu den Auswirkungen von Krisen und Katastrophen auf Touristen.



Das letztjährige Schwerpunktthema "Services von humanoiden Robotern" wird in diesem Jahr mit dem Fokus auf "Künstliche Intelligenz" weitergeführt. Auf dem ITB Future Day werden die Fragen erörtert: Wie ist der Status quo und welche Perspektiven bietet künstliche Intelligenz für Wirtschaft, Gesellschaft und Menschheit? Des Weiteren informiert der ITB Hospitality Day, Donnerstag, 9. März 2017, über künstliche Intelligenz in der Service-Branche. Beispielsweise mixen Roboter Cocktails an der Bar auf dem Kreuzfahrtschiff Harmony of the Seas von Royal Caribbean oder menschliche Maschinen begrüßen die Gäste in den InterContinental Hotels.



Wie künstliche Intelligenz sinnvoll im Tourismus eingesetzt werden kann, darum geht es auch beim ITB Marketing and Distribution Day, am Freitag, 10. März 2017. Das Panel "The Next Big Thing: Artificial Intelligence - Disruption von Reiseentscheidung und -buchung" zeigt auf, inwiefern künstliche Intelligenz die geschäftlichen Abläufe verändert und welche Erfahrungen es bereits mit Chatbots, Virtual Assistants, Big Data-Analysen und Co. gibt.



Während der ITB Destination Days, die an allen Kongress-Tagen stattfinden, steht Botswana, das Partnerland der ITB Berlin, im Mittelpunkt. Am ersten ITB Destination Day am 8. März 2017 werden nach einem Grußwort beim Botswana-Forum die Perspektiven des Tourismus für das afrikanische Land aufgezeigt.



Am zweiten ITB Destination Day am 9. März 2017 beschäftigt sich der Kongress in vier Panels mit dem hochaktuellen Thema "Safety & Security". Zunächst informieren Experten in einer Keynote-Session "Status quo und Zukunft von Sicherheitsstrategien und -technik", in welchen Regionen die Risiken besonders hoch sind, welche strategischen und technischen Maßnahmen sich zur Erhöhung der Sicherheit besonders eignen und empfehlen, was Destinationen tun sollten, um die Reisesicherheit zu erhöhen. Anschließend stellt sich die Podiumsdiskussion "Die Neuordnung touristischer Destinationen" den drängenden Fragen, wie sich die Reiseströme verlagern und mit welchen Sicherheitslösungen sich die Tourismusnachfrage stabilisieren lässt. Mit brisanten Themen wartet auch der letzte ITB Destination Day am Freitag, 10. März 2017, auf, so zum Beispiel mit "Overtourism in Destinationen". Vorreiter aus belasteten Tourismusregionen enthüllen Erfolgsrezepte und präsentieren Best Practice-Lösungen von High Tech bis Kontingentierung.



Wichtige Themen rund um nachhaltigen Tourismus behandelt der ITB CSR Day am Freitag, 10. März 2017. Die Sessions beschäftigen sich mit "Klima - Kunde - Kommunikation: Wie lassen sich nachhaltige Reiseangebote erfolgreich verkaufen? und "Nachhaltige Tourismusdestinationen" - Status quo und Lessons Learned des vor einem Jahr vom Deutschen Tourismusverband (DTV) mit Unterstützung des Bundesumweltministeriums BMUB und des Bundesamtes für Naturschutz BfN eingeführten Praxisleitfadens.



Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher (http://www.itb-berlin.de/Besucher/Tickets/) kostenlos.



Live-Streaming im Internet und Kongress-Programm abrufbar



Zahlreiche Sessions des ITB Berlin Kongresses werden im Internet live übertragen.



Das gesamte Kongressprogramm ist unter www.itb-kongress.de/programm abrufbar.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Die World Tourism Cities Federation (WTCF) ist Co-Host des ITB Berlin Kongresses. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkei sind Platin Sponsoren. Die Metro AG ist Gold Sponsor, Louvre Hotels und Studiosus sind Silber Sponsoren und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ist Bronze Sponsor. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de. Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.



Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.



Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.



Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.



Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.



Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom auf http://newsroom.itb-berlin.de/de



Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Julia Wegener PR Manager Tel.:+ 4930 3038-2269 Fax: + 4930 3038-912269 j.wegener@messe-berlin.de www.messe-berlin.de