Der Einfluss der US-Investmentbank Goldman Sachs unter dem Präsidenten Trump wird immer größer. Das sorgt für Kritik - parallel wächst auch der Protest. Am Mittwoch belagerten Demonstranten das Hauptquartier in New York.

Etwa 40 Demonstranten drangen am Mittwoch dieser Woche in das New-Yorker-Hauptquartier von Goldman Sachs ein. Die Aktivisten kritisierten lautstark die Rolle der US-Investmentbank während der Krise um Hypothekendarlehen und den großen Einfluss seiner ehemaligen Führungskräfte, die leitende Positionen in der Regierung inne hatten und auch künftig übernehmen. Das Video, das auf Facebook zu sehen ist, zeigt lautstarke Proteste und Demonstranten, die einen Banner hochhalten ...

